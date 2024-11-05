На часть России обрушатся аномальные холода

На юге европейской части России в ближайшую неделю температура воздуха опустится на три-четыре градуса ниже климатической нормы, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, причиной послужит перемещение воздушных масс с северо-запада.

"В Краснодарском крае, в Крыму температура будет ниже нормы на три-четыре градуса, и даже потом сохранится", — объяснил Вильфанд.

По данным Гидрометцентра, в Краснодарском крае на текущей неделе воздух будет прогреваться от семи до 14 градусов днем и до пяти градусов — ночью. В Крыму ожидается до 15 градусов днем и до одного градуса ниже нуля ночью.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 4 ноября в Москве образовался снежный покров, который оказался вторым по высоте в XXI веке в этот день. Высота снега составила 6 см, что не превышает рекорда 2016 года. Согласно данным метеостанции ВДНХ, снежный покров в Москве в этот день отмечался всего три раза в XXI веке — в 2005, 2009 и 2016 годах. В 2005 и 2009 годах он был символическим и не превышал 1 см, а в 2016 году снега выпало 7 см. Леус отметил, что снегопады в начале ноября, влияющие на образование снежных покровов, не часто случаются в условиях глобального потепления.