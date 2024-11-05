Программа "Пусть говорят" возвращается на ТВ с новой студией

Громкое возвращение года - с 11 ноября на Первом канале вновь начнет выходить программа "Пусть говорят". Время выхода шоу в эфир - с понедельника по четверг в 19:50.

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Теперь передача будет записываться в новой студии. Вот что рассказывает о ней ведущий Дмитрий Борисов: "Новая студия получилась невероятно красивой и уютной! Будем собираться в ней каждый день с понедельника по четверг, чтобы обсудить важные истории из нашей повседневной реальности. Вместе можно найти выход из любой ситуации, важно - говорить. Традиция неизменна: как и прежде, в восемь вечера откладываем все дела и разговариваем".

Напомним, что ранее Борисов выложил видео из студии в своем Telegram-канале. О чем будет первый выпуск, пока неизвестно. Но можно попробовать догадаться, если посмотреть промо программы по ссылке.