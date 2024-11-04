Вирус Коксаки добрался до Москвы и Подмосковья

Вирус Коксаки добрался до школ и детских садов Московской и Владимирской областей, а также Краснодарского края, передает Telegram-канал SHOT. Родители детей беспокоятся, что инфекцию могли завезти вернувшиеся из Турции люди.

По словам одной из жительниц Владимира, в группу в детском саду привели ребенка с вирусом. После этого все трехлетние ребята начали болеть. В результате заразились более 20 детей. У них зафиксировали язвы во рту, сыпь на теле. Медики подтверждали, что это вирус Коксаки, а в справках писали ОРВИ.

Жительница Новороссийска рассказала, что ее племянник мог подхватить вирус на соревнованиях по MMA. У многих детей в станице появились волдыри на руках и ногах, поднялась высокая температура. Заболевших с похожими симптомами выявили в Москве. Местная жительница рассказала, что у ее ребенка температура была выше 39 градусов, а сыпь сохранялась в течение четырех дней.

Ранее россиянка рассказала NEWS.ru, что у полуторагодовалого ребенка ее коллеги нашли вирус Коксаки. У несовершеннолетнего сошли ногти на руках и ногах. Острая фаза заболевания длится до пяти дней, а восстановление занимает несколько недель.

Инфекционист Павел Волчков предупредил, что вирус Коксаки может привести к смерти некоторых пациентов. В большинстве случаев болезнь протекает тяжело. Он добавил, что сейчас препаратов для борьбы с недугом нет.