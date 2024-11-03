Умер автор песен Евгения Осина Ильдар Хайруллин

Умер Ильдар Хайруллин, советский российский музыкант, инструменталист, певец, поэт и автор песен. Об этом сообщили в Стерлитамакском рок-клубе, у истоков которого стоял исполнитель.

© Стерлитамакский рок-клуб/ВКонтакте

Отмечено: Хайруллин "был особенно хорошо знаком тем, чья молодость пришлась на 1980-е годы прошлого века".

Ильдар - один из создателей и ведущих музыкантов группы "Стерлитяне", автор песен, которые исполняли также Александр Кальянов, Евгений Осин и другие звезды отечественной эстрады.

В размещенном клубом некрологе подчеркивается, что Ильдар Хайруллин "является символом целого поколения".

Проститься с ним можно будет 4 ноября в Стерлитамаке - в Доме прощания на улице Карла Маркса в 12:00.

Причина смерти музыканта не названа.