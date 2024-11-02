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Недвижимость Блиновской сочли сомнительной

Федеральная налоговая служба (ФНС) может аннулировать сделки с выставленной на продажу недвижимостью блогера Елены Блиновской. Сомнительным активом жилье знаменитости назвал член правления ассоциации брокеров AREA Григорий Ашихмин, пишет РИА Новости.

Недвижимость Блиновской сочли сомнительной
© globallookpress.com

«К Елене применены большие налоговые иски. Если ее признают банкротом, все сделки могут быть аннулированы», — пояснил риелтор.

При этом налоговая имеет право признать сделки недействительными в течение трех лет от момента подачи на банкротство.

При этом эксперты убеждены, что при хорошем дисконте недвижимость Блиновской быстро найдет покупателей.

«Если цена будет ниже рынка, при удачной планировке и востребованности самого дома объект можно будет реализовать в течение двух-четырех месяцев», — подчеркнула брокер агентства недвижимости Whitewill Екатерина Левина.

Ранее всю недвижимость «королевы марафонов» Елены Блиновской выставили на пролажу для погашения долга перед налоговой. Сумма задолженности достигает 1 миллиард 159 миллионов 589 тысяч 906 рублей и 6 копеек.

Общество
Елена Блиновская
Екатерина Левина
ФНС России