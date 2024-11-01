$97.44+0.42105.84+0.32
Почта

Российская школьница выиграла миллион рублей

Российская школьница Елизавета Белова выиграла миллион рублей за победу в конкурсе. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал UTV.

Российская школьница выиграла миллион рублей
© Lenta.ru

По данным издания, одиннадцатиклассница из Уфы получила упомянутую сумму после участия во всероссийском состязании «Большая перемена». По словам главы Демского района Антона Тарасова, ученица стала лауреатом первой степени уже в третий раз. Известно, что девушка разработала проект «Свет добрых дел».

В октябре четыре цифры помогли российскому фермеру выиграть 37 миллионов рублей. Фермер из Волгограда Алексей С. стал победителем лотереи.