В РФ признали нежелательной деятельность YPO

Генеральная прокуратура России признала нежелательной в РФ деятельность зарегистрированной в США международной организации Young Presidents Organization. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Генпрокуратурой России принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Young Presidents Organization (YPO)", - говорится в сообщении. "С начала специальной военной операции YPO участвует в продвижении политики недружественных государств по российско-украинскому конфликту. Кроме того, Young Presidents Organization активно пропагандирует и поддерживает деятельность ЛГБТ-сообщества, что противоречит российскому законодательству", - пояснили в Генпрокуратуре.

Организация зарегистрирована в США, это закрытое бизнес-сообщество. Его ключевая задача на российском направлении - вовлечение в деятельность молодых бизнесменов для реализации социальных проектов с целью подготовки и воспитания будущих лидеров общественного мнения в интересах США, а одной из основных функций является перемещение молодых перспективных специалистов на Запад.

Деятельность YPO ориентирована на воспитание российской молодежи в рамках концепции доминирования западных стран в мировом сообществе и закрыта от внешнего контроля. Организация занимается стимулированием протестной активности населения, продвижением и расширением информационного давления на Россию через представителей экономического сектора. Также взаимодействует с силовыми структурами США и организациями, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.