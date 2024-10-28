Умер актер из «Майора Грома»

На 41-м году жизни скончался актер Михаил Демчук, который снимался в «Майоре Громе» и «Караморе». Об этом сообщается на сайте «Кино-Театр.ру».

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Согласно таблице данных, Демчук скончался 16 октября. Однако информация об этом появилась на сайте только сегодня.

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Демчук родился в 1984 году. Он снимался в таких фильмах, как «Майор Гром», «Карамора», «Тур с Иванушками» и сериалах «Конец света» и «Полярный-2». Последним проектом, в котором он принимал участие, был фильм «Шаман». Он играл в нем роль алкодемона, кинокартина до сих пор остается незавершенной.