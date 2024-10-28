Кашпировский раскрыл, что помогает ему лечить людей

Врач-психотерапевт Анатолий Кашпировский продолжает настаивать, что лечит людей с помощью точных наук, пишет Telegram-канал SHOT. В своем видеообращении он призвал отписаться от ресурса, где работают два человека. По мнению Кашпировского, один из них «должен быть в армии».

Это парочка: молодой парень, почему не в армии, я не знаю, и девица. В лицо тыкали своими микрофонами, чтобы записать. Они хотят иметь много подписчиков. Я призываю всех отписаться от этих двух непоняточных людей, которые абсолютно не образованны, — подчеркнул психотерапевт.

Кашпировский предложил верить точным наукам. Ресурс, от которого он призвал отписаться, психотерапевт окрестил как Telegram-канал «СТО».

Кашпировский известен сеансами с якобы дистанционным лечением зрителей в прямом эфире. Психотерапевт отказался признавать себя экстрасенсом. Кашпировский объяснил, кем считает себя на самом деле.

Ранее в Российской академии наук высказались о деятельности психолога и экстрасенса. В РАН отметили, что методы, которые он применяет в своей работе, являются лженаукой. Деятельность Кашпировского представитель Академии назвал «абсолютной фантастикой».