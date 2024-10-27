Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

В конце октября жителям России предстоит шестидневная рабочая неделя — с 28 октября по 2 ноября, пишет «Комсомольская правда».

Журналисты напомнили, что об этом свидетельствует производственный календарь, размещенный на сайте Государственной думы РФ.

По их данным, выходной с субботы, 2 ноября, перенесли на вторник, 30 апреля, чтобы получились непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая.

Рабочий день 2 ноября будет сокращенным. Затем россияне будут отдыхать два дня из-за празднования Дня народного единства — в воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября.

Этот праздник учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически он связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.

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Следующая рабочая неделя будет короткой — с 5 по 8 ноября (вторник - пятница).