Крошику предложили поставить памятник

Коту Крошику из Перми предложили поставить памятник. Об инициативе сообщает Ura.Ru со ссылкой на группу, посвященную памяти животного.

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Местные жители посчитали, что Крошик должен быть «символом того, что как бы трудно ни было — не нужно сдаваться». Пользователи также указали, что кот стал символом Перми, которого знают по всей России и за ее пределами.

При этом о конкретике по поводу возможного памятника не сообщается.

В воскресенье стало известно, что Крошика, который стал интернет-знаменитостью из-за борьбы с лишним весом, не стало. Питомец набрал 17 килограммов, что для кота является критически опасной стадией ожирения. В сентябре ветеринары разработали для него специальную программу реабилитации, благодаря которой он начал сбрасывать лишний вес. Однако за последнее время здоровье Крошика резко ухудшилось и оценивалось как стабильно тяжелое.