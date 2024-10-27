В регионе РФ выявлена вспышка птичьего гриппа

На птицефабрике "Пионерское" в Петропавловске-Камчатском в ночь с 25 на 26 октября начался падеж птиц, сообщает Telegram-канал правительства региона.

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Анализы подтвердили наличие у заболевших птиц вируса птичьего гриппа, на месте вспышки проводятся мероприятия по ликвидации источника заражения и по предотвращению распространения вируса.

Заболевание может поразить не только диких и домашних птиц, но и передаться человеку, предупреждают медики. Болезнь у человека может начаться с озноба и повышения температуры.

На местах ведется работа по информированию населения о мерах профилактики и алгоритма действий в случае заражения опасным вирусом.