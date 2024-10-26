Зампредседателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов объяснил громкие звездные разводы. Его цитируют "Аргументы и факты".

По словам депутата, вынос разводов на широкое обсуждение может быть связан с низкой культурой разводящихся.

"Одни скажут, что вот так у них произошло, принято такое решение. Скажут корректно, чтобы прекратить любые домыслы и сплетни, как, например, это сделал SHAMAN (Ярослав Дронов) А есть те, которые начинают смаковать свою тему и создают себе какой-то дополнительный пиар", - сказал он.

Рассказы о расставании в подробностях Милонов назвал "лютым пиаром".

"И мне кажется, это неэтично абсолютно, и показывает такую знаменитость с не лучшей стороны", - заключил он.

В 2024 году также стало известно о разводах российских звезд Алсу, Нюши, Сергея Шнурова, разводиться намерена певица Анна Седокова.

Накануне предполагаемая возлюбленная Хью Джекмана, актриса Саттон Фостер подала на развод со сценаристом Тедом Гриффином.