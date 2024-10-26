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Милонов объяснил громкие звездные разводы

Зампредседателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов объяснил громкие звездные разводы. Его цитируют "Аргументы и факты".

Милонов объяснил громкие звездные разводы
© РИА Новости

По словам депутата, вынос разводов на широкое обсуждение может быть связан с низкой культурой разводящихся.

"Одни скажут, что вот так у них произошло, принято такое решение. Скажут корректно, чтобы прекратить любые домыслы и сплетни, как, например, это сделал SHAMAN (Ярослав Дронов) А есть те, которые начинают смаковать свою тему и создают себе какой-то дополнительный пиар", - сказал он.

Рассказы о расставании в подробностях Милонов назвал "лютым пиаром".

"И мне кажется, это неэтично абсолютно, и показывает такую знаменитость с не лучшей стороны", - заключил он.

В 2024 году также стало известно о разводах российских звезд Алсу, Нюши, Сергея Шнурова, разводиться намерена певица Анна Седокова.

Накануне предполагаемая возлюбленная Хью Джекмана, актриса Саттон Фостер подала на развод со сценаристом Тедом Гриффином.

Общество
Тед Гриффин
Ярослав Дронов
Саттон Фостер
Хью Джекман
Виталий Милонов
Анна Седокова
Госдума