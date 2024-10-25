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Умер режиссер "Улиц разбитых фонарей" Игорь Москвитин

На 72-м году жизни скончался известный актер, продюсер, режиссер и сценарист Игорь Москвитин. Уход коллеги подтвердили в Высшей школе режиссеров и сценаристов, где Москвитин читал курс кинорежиссуры. Причины смерти не уточняются.

Умер режиссер "Улиц разбитых фонарей" Москвитин
© Российская Газета

Игорь Москвитин родился в 1953 году в Пятигорске, закончил режиссерский факультет Ленинградского государственного института культуры и Высшие режиссерские курсы. Он стоял у истоков легендарного сериала "Улицы разбитых фонарей", снял несколько десятков серий, начиная с первого сезона, писал сценарии к эпизодам.

Среди других его работ - "Черный ворон", "Цвет пламени", "Дорожный патруль", "Найди меня", "Личное дело капитана Рюмина", "Гаишники", "Честь, "Сибиряк", "Посредник", "Охотник за головами", "Дедушка", "Идеальный враг", "Криминальный журналист".

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