Любовь длится три года. И лишь потом РВП

По новому закону разрешение на временное проживание выдается иностранным гражданам, вступившим в брак с россиянином или россиянкой, не сразу после регистрации брака, как было раньше, а только по истечении трех лет. При этом миграционные службы отслеживают, что приехавший все эти три года живет по адресу супруга, а не в какой-то резиновой квартире. Если за эти три года супруги развелись или брак был признан недействительным, РВП аннулируется.

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Такая же процедура и для иностранцев, имеющих совместного с россиянкой или россиянином ребенка — родного или усыновленного. Раньше достаточно было вступить в фиктивный брак или оформить фиктивное усыновление — и РВП у иностранца в кармане. Теперь же три года жизни бок о бок со вторым родителем, траты на ребенка — все это нужно будет при запросе разрешения на временное проживание или ВНЖ подтвердить в суде. Если гражданина лишили родительских прав, он в них ограничен или выписан из свидетельства о рождении, право на РВП у него также аннулируется.

Также есть важное уточнение о месте проживания пары. Раньше практиковалось проживание супругов или родителей в любой стране мира. И при возвращении иностранец сразу имел право получить разрешительные документы, рассказывает эксперт, ведущий юрист Международной миграционно-правовой поддержки Евгения Сугутская:

Евгения Сугутская эксперт, ведущий юрист Международной миграционно-правовой поддержки (IMALS) «У нас очень много клиентов и пар, браки которых заключены в иностранном государстве, пара там живет годами. У нас недавно была супружеская пара, они жили в браке, если я не ошибаюсь, лет 20. И никому из супругов не нужно было оформлять это документально, то есть они жили себе спокойно и жили. Сейчас решили переехать в Россию, вспомнили, что у них есть основание подать на РВП: брак заключен давно, брак заключен в иностранном государстве, он на территории Российской Федерации имеет свою юридическую силу».

Сейчас иностранцы приезжают в Россию либо по частным визам, срок действия которых в случае брака или появления ребенка закон продлевает до года, либо без виз — из некоторых стран СНГ, и в таком случае каждые 11 месяцев мигранты должны выезжать из России.

Почему ради РВП иностранцы все эти годы шли на фиктивные браки и усыновления? Потому, что меньше чем через год после получения этого разрешения можно было подавать документы на получение вида на жительство (ВНЖ). А через пять лет — на гражданство. Какие права дает разрешение на временное пребывание и чем оно отличается от вида на жительство? Отвечает профессор Финансового университета Александр Сафонов:

Александр Сафонов, профессор Финансового университета «РВП дает право здесь находиться три года. Это право работать не по патентам, как это делается в отношении временных работников, а на постоянной основе. То есть он может заключать трудовой договор либо работать по гражданско-правовому договору, соответствующая отметка делается в паспорт его страны. А вид на жительство предполагает, что уже выдается такой предроссийский паспорт, с ним человек имеет право жить в Российской Федерации, пользоваться всеми возможностями. Это открытие счетов, работа по трудовым договорам, участие в системе ОМС, копить себе на пенсию и так далее».

Теперь же в законе не только увеличены сроки, через которые иностранцам можно получить вышеназванные документы, но и прописано, что в течение этих трех лет претенденты должны постоянно жить именно в России и именно со второй половиной, а не где-либо еще. Рассказывает один из авторов нового закона, генерал, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виктор Водолацкий:

— Ранее при регистрации брака выдавали разрешение на временное проживание, затем уже паспорт гражданина Российской Федерации. Теперь ни РВП, ни гражданство не выдается, а он проживает в этом браке, находясь здесь как простой трудовой мигрант. Дальше уже система МВД отслеживает. После того, как этот закон будет подписан президентом, министерство внутренних дел подготовит нормативно-правовой акт в рамках реализации данного закона, где будет прописан порядок контроля за такими браками или за такими усыновителями.

— Нужно ли мигранту три года жить в браке именно в России?

— Обязательно находиться на территории России в той семье, которую ты создал.

После принятия закона потребуется издание подзаконных актов, поэтому срок его вступления в силу отодвигается.

За последние три года, по данным МВД, в России было выявлено свыше 4 тысяч фиктивных браков с иностранцами.

Миграционное законодательство начали ужесточать после теракта в «Крокус Сити Холле» в марте этого года. В начале октября в Госдуму поступили пять миграционных законопроектов.