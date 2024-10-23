Симоньян высказалась о налоге на бездетность

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян на полях саммита БРИКС заявила, что идея введения налога на бездетность является отвратительной. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив и высказываний, в том числе о введении налога на бездетность.

«Налог на бездетность — это отвратительно, потому что многие люди бездетны не по своей вине», — подчеркнула Симоньян.

Журналистка отметила, что знает огромное количество людей, которые желают иметь детей, но не могут.