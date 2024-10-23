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Симоньян: «Налог на бездетность — это отвратительно»

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян на полях саммита БРИКС заявила, что идея введения налога на бездетность является отвратительной. Об этом пишет РИА Новости.

Симоньян высказалась о налоге на бездетность
© РИА Новости

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив и высказываний, в том числе о введении налога на бездетность.

«Налог на бездетность — это отвратительно, потому что многие люди бездетны не по своей вине», — подчеркнула Симоньян.

Журналистка отметила, что знает огромное количество людей, которые желают иметь детей, но не могут.

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