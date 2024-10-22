Скончался создатель онлайн-библиотеки Flibusta
Создатель онлайн-библиотеки Flibusta Stiver скончался в Германии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Ранее Stiver сообщил, что у него нашли опухоль «неприличных размеров». Он отметил, что размышляет об эвтаназии.
Его коллеги рассказали, что Stiver внес неоценимый вклад в развитие сообщества. Они добавили, что его страсть к литературе, стремление к свободному доступу к знаниям и бескорыстная помощь другим сделали его образцом для подражания.
По их словам, память о меценате навсегда сохранится в книгах, которыми он щедро делился со всем миром.
Коллеги призвали уважать волю покойного, выраженную за день до смерти, и прекратить прекратить любые сборы «на помощь Стиверу».