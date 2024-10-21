Британский журналист Филлипс получил временное убежище в России

Британский журналист Грэм Филлипс, с 2014 года освещающий события в Донбассе, получил временное убежище на территории России, рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, с 2014 года корреспондент рассказывает о событиях, происходящих на территории Донбасса, доносит правду о ситуации на Украине до мировой общественности.

«Мои коллеги из миграционного подразделения ОМВД России «Октябрьский» Луганской Народной Республики вручили известному журналисту, гражданину Великобритании Грэму Филлипсу свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации», — пояснила Волк.

По ее словам, благодаря этому у Филлипса будет больше возможностей, чтобы профессионально реализовываться и продолжать освещать важные события, связанные с Донбассом.

Журналист, в свою очередь, заметил, что для него получение российского паспорта играет огромное значение.

«Прежде всего, я самый настоящий британский человек. Просто так получается, что моя страна решила меня «кошмарить» за то, что я показал и показываю правду из Донбасса», — признал Филипс.

Ранее сообщалось, что многодетная мать из Эстонии получила временное убежище в Республике Алтай.