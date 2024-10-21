Россиянка вошла в топ-25 самых красивых женщин планеты

38-летняя жительница Иваново вошла в топ-25 самых красивых женщин на международном конкурсе «Woman Of the Universe» в Стамбуле. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщает администрация конкурса «Миссис Россия Иваново».

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Лидия Смирнова воспитывает двух сыновей и владеет стоматологической клиникой. Она ранее вышла в финал конкурса «Миссис Россия 2024» и стала обладательницей титула «4-я Вице-Миссис Россия Европа».

В рамках подготовки к конкурсу Смирнова вместе с другими участницами подготовила доклад о защите домашних животных, посетила достопримечательности турецкой столицы, а также демонстрировали национальные костюмы. Их выступления оценивало профессиональное жюри, говорится в материале «Ивановской газеты».

Ровно 136 лет назад в Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты. В СССР же эту тенденцию подхватили лишь в 1988-м. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта конкурсов красоты Татьяны Федорищевой, как с годами менялся принцип таких состязаний. Самый пик конкурсов красоты начался в 1970-е. Тогда же и появились известные нам стандарты: рост от 174 сантиметров и фигура 90–60–90. Да-да, изначально это были не модельные параметры, а именно конкурсные. В странах, где участие в таких мероприятиях сравнимо с Олимпиадой (Филиппины, США, Венесуэла, Индонезия), к ним готовятся с детства.