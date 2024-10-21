Минпросвещения России установило минимальные баллы на ЕГЭ

Минпросвещения подготовило проект приказа, в котором предложило установить минимальные баллы на ЕГЭ для поступления в ВУЗы на 2025/2026 год. Документ опубликован на на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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русский язык — 42 балла;

математика — 39 баллов;

физика — 39 баллов;

обществознание — 42 балла;

история 35 баллов;

информатика — 44 балла;

иностранный язык — 30 баллов;

литература — 40 баллов

биология — 39 баллов

география — 40 баллов

химия — 39 баллов

По сравнению с учебным годом 2023/24 предлагается уменьшить минимальный по обществознанию, который сейчас составляет 45 баллов. Также предлагается увеличить с 40 до 42 минимальный балл по русскому языку.

В 2024 году ЕГЭ сдавали 665 тысяч человек. ЕГЭ по обществознанию сдавали 302 829 человек. Средний балл по этому предмету составил 55,05. Наивысший балл получили 237 человек.

Как писала «Парламентская газета», Минпросвещения и Рособрнадзор предложили даты проведения ЕГЭ в 2025 году.