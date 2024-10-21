Российские суды из-за сбоя перешли на обычную почту

Сайты российских районных судов и судебных департаментов, а также их электронные ящики остаются недоступными уже третью неделю. Об этом пишет издание «Подъем».

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В управлении Судебного департамента в Московской области сообщили, что работы по устранению проблемы все еще ведутся, при этом ведомство принимает письма по «Почте России» или с нарочным.

Отмечается, что в связи с техническими работами в системе ГАС «Правосудие», в настоящее время публичная почта, сайты управлений судебного департамента в субъектах РФ пока не доступны.

Сервис ГАС «Правосудие» в результате кибератаки перестал работать вечером 6 октября 2024 года. Ответственность за инцидент взяла на себя проукраинская хакерская группировка BO Team. Высказывалось мнение, что инфраструктура ГАС «Правосудие» могла быть поражена вирусом-шифровальщиком. Данный тип вредоносного ПО удаляет все данные на компьютере при проникновении.