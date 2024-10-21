16-летний сын Кадырова пулеметом нарисовал в небе три символа и попал на видео

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам пулеметом нарисовал в небе три символа и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Грозный Информ».

На выложенных кадрах видно, как 16-летний Кадыров стреляет в небо из ручного пулемета трассирующими патронами, от которых в небе остаются светящиеся следы. Сын главы Чечни несколько раз изобразил в небе цифры 13, а после заключил их в сердечко.

Чеченское издание объявило, что таким образом Кадыров-младший продемонстрировал «уникальный подход к созданию символов в небе».

Что именно означают цифры 13, не уточняется, однако за цифрами могут стоять порядковые номера букв A и C латинского алфавита, которые могут соответствовать инициалам Ахмата или самого Адама Кадырова.

Ранее сообщалось, что сын главы Чечни Адам Кадыров попал в книгу рекордов России в качестве «самого молодого начальника службы безопасности главы субъекта России». Этот пост он занял в 16 лет в ноябре прошлого года.