Алену Яковлеву госпитализировали в НИИ им. Склифосовского

Актриса Алена Яковлева госпитализирована в НИИ СП им. Н. В. Склифосовского с подозрением на аппендицит.

Сейчас артистка чувствует себя хорошо.

"Да, действительно привезли меня в НИИ им. Склифосовского [с подозрением на аппендицит]. Была острая ситуация, но сейчас уже все в порядке. Здесь очень хорошие специалисты, так что буду выздоравливать", - рассказала она ТАСС.

По словам Яковлевой, ей пришлось отменить несколько встреч и спектаклей в связи с госпитализацией.

21 октября в Театре имени Евгения Вахтангова должна была пройти творческая встреча с актрисой, однако ее пришлось отменить.