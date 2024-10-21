Умер российский музыкант из группы "Такт" Виктор Паншев

В возрасте 71 года скончался талантливый российский музыкант, автор песен, аранжировщик, педагог, один из руководителей вокально-инструментального ансамбля "Такт" Виктор Паншев.

Об уходе артиста сообщает Regions. Причина смерти музыканта не уточнена.

Виктор Паншев родился и вырос в Серпухове, с ранних лет проявил интерес к музыке. Его группа "Такт" была известна не только в родном городе исполнителя, но и за его пределами. "Под руководством Паншева коллектив достиг значительных успехов", говорится в некрологе.

Отмечено: творчество Паншева "отличалось оригинальностью и высоким уровнем мастерства". При этом Паншев не только создавал музыку, но и активно участвовал в организации фестивалей.