На Херсонщине выставку "Россия - моя история" посетили почти 9 тыс. человек

Почти 9 тыс. человек посетили выставку в автопоезде "Россия - моя история" за время его работы в Херсонской области, которая длилась порядка двух месяцев, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"Мультимедийная выставка "Россия - моя история" позволила жителям Херсонщины по-настоящему погрузиться в изучение великого прошлого России в современном интерактивном формате. Кроме этого, для молодых людей автопоезд предоставил возможность пройти практические профориентационные тесты, чтобы попробовать найти свое профессиональное призвание. Надеюсь, что все, кто планировал, успели посетить это уникальное место. С августа по октябрь выставка "Россия - моя история" приняла почти 9 тысяч жителей и гостей нашего региона, которые по достоинству оценили ее возможности", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Мобильный исторический автопоезд-трансформер "Россия - моя история" создан на основе экспозиций Патриаршего совета по культуре по поручению президента России Владимира Путина Фондом гуманитарных проектов при поддержке Министерства просвещения РФ. В основу его исторической экспозиции вошли выставочные бестселлеры "Рюриковичи" и "Романовы". Весной 2024 года автопоезд отправился в свое первое турне по территории Донбасса и Новороссии. В Херсонскую область автопоезд прибыл в середине августа.