В Подмосковье оценят готовность парков к зимнему сезону

Мониторинг готовности парков к грядущему зимнему сезону проведут в Московской области с 18 по 30 октября. При проверках будут оцениваться состояние уборочной техники и готовность персонала, сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

"С 18 по 30 октября в парках Подмосковья пройдет мониторинг готовности парков к зимнему сезону 2024-2025. В рамках этого мероприятия будет оцениваться состояние уборочной техники, инвентаря и готовность персонала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках подготовки к зимнему сезону в парках заготавливается необходимое количество гранкрошки, фирменная зимняя форма для персонала, а также ручной уборочный инвентарь и уборочная техника. Это позволит обеспечить надлежащие содержание территорий в зимний период и поддерживать их в хорошем состоянии для жителей и гостей Подмосковья.