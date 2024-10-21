В Подмосковье оценят готовность парков к зимнему сезону
Мониторинг готовности парков к грядущему зимнему сезону проведут в Московской области с 18 по 30 октября. При проверках будут оцениваться состояние уборочной техники и готовность персонала, сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.
"С 18 по 30 октября в парках Подмосковья пройдет мониторинг готовности парков к зимнему сезону 2024-2025. В рамках этого мероприятия будет оцениваться состояние уборочной техники, инвентаря и готовность персонала", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках подготовки к зимнему сезону в парках заготавливается необходимое количество гранкрошки, фирменная зимняя форма для персонала, а также ручной уборочный инвентарь и уборочная техника. Это позволит обеспечить надлежащие содержание территорий в зимний период и поддерживать их в хорошем состоянии для жителей и гостей Подмосковья.
"Зимой парки остаются привлекательными для жителей и гостей региона, и наша задача - сделать их безопасными и комфортными. Мы рады видеть, что наши усилия по благоустройству приносят результаты, и продолжаем работать над тем, чтобы люди могли отдыхать в парках в любое время года", - привели в тексте слова зампредседателя правительства - министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.