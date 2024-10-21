В России призвали запретить регистрацию бренда «Я русский»

Представители общественного движения «Зов народа» обратились к депутатам Госдумы с призывом запретить регистрацию бренда «Я русский» и других товарных знаков с указанием национальностей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

12 октября певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарных знаков. Согласно перечню товаров и услуг, под названием «Я русский» музыкант собирается выпускать алкоголь, парфюмерию, различные косметические средства. В Роспатенте заявили, что заявки певца на регистрацию товарного знака будут рассмотрены в течение четырех месяцев и сейчас проходят стадию экспертизы.

Активисты из движения «Зов народа» обратились в Госдуму с призывом запретить регистрацию брендов с использование названий национальностей. По их мнению, такие наименования различных товаров, особенно спиртных напитков или эротических игрушек, «наносят ущерб национальной идентичности, обесценивает государственные символы и порождает негативные ассоциации с нацией».

Авторы инициативы также отмечают, что законодателям необходимо установить ответственность за производство и продажу подобных товаров.

Ранее руководитель пресс-службы артиста Антон Коробков-Землянский заявил, что заявка была подана, чтобы никто другой не мог использовать название песни Shaman «Я русский» в качестве бренда. В свою очередь депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил против монетизации фразы «Я русский», заявив, что «патриотические тренды» не должны становиться товарными знаками.