Россиянам пообещали аномальное тепло

На этой неделе север европейской России ожидает аномально теплая погода. О таком прогнозе сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Lenta.ru

«В Мурманской области температура будет выше нормы на 6-8 градусов, в Архангельской области и на севере Урала, в Салехарде — на 4-6 градусов выше нормы», — рассказал метеоролог. Он добавил что тепло также ожидает жителей юга Западной Сибири: Омской, Новосибирской и Кемеровской областей. Там температура днем составит 4-8 градуса тепла, а ночью — от минус 1 до минус 3. ТАСС

Ранее Вильфанд отсоветовал московским автомобилистам менять резину. По словам специалиста, в ближайшее время столицу ожидает теплая погода. Москва24