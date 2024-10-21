У Василия Ливанова появились новые проблемы со здоровьем

После выписки из больницы у исполнителя главной роли в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Василия Ливанова начались проблемы с двигательным аппаратом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, знаменитому актеру рекомендовали пользоваться ходунками из-за того, что после перенесенного инсульта Ливанову тяжело двигаться.

Напомним, что 29 сентября стало известно о госпитализации Ливанова. СМИ сообщили, что у него удалили тромб, который представлял смертельную опасность для жизни артиста. Позднее появилась информация, что Ливанов подключен к аппарату ИВЛ и о том, что его вводили в искусственную кому. Однако 15 октября актер был выписан из больницы.

При этом супруга актера Елена Ливанова заявила, что информация в СМИ об обнаружении у народного артиста РСФСР онкологии не соответствует действительности.