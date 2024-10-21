Стало известно, что в 2024 году тревожит жителей России

Главными поводами для тревог в России по итогам третьего квартала 2024 года стало вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область, замедление YouTube, мигранты и развод популярного певца Shaman'а. Об этом со ссылкой на исследование коммуникационной компании КРОС пишет «Коммерсант».

Эксперты компании оценили в медиаюнгах тревожащие жителей России темы, проведя анализ новостей в СМИ и постов в соцсетях.

Главным поводом для «тревожности» во втором полугодии стала ситуация в Курской области, которая была атакована украинскими войсками утром 6 августа. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. Тема нападения получила 846,5 медиаюнга, что превосходит все остальные страхи этого года.

«Тревогу вызывает как сам факт боевых действий, так и его последствия - эвакуация местных жителей и разрушения инфраструктуры. Опасения по поводу быстрого продвижения ВСУ и возможной новой волны мобилизации в России «утратили актуальность»», - пояснили авторы доклада.

На втором месте в рейтинге «тревожности» проблемы в работе видеохостинга YouTube (459,9 медиаюнга). Также тревогу у россиян вызывают мигранты (253,3 медиаюнга) и атаки беспилотников (237,9 медиаюнга).

«Среди неожиданных тревожностей авторы доклада выделяют страхи из-за распространения в России подростковой субкультуры квадроберов, а также из-за запрета пропаганды отказа от деторождения - чайлдфри», - говорится в статье.

При этом внезапно существенным поводом для беспокойства стала личная жизнь Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman. Его развод вызвал «шоковую реакцию в соцсетях», констатируют в КРОС.

«Пользователи выразили разочарование, так как он все время выступал за семейные ценности, а теперь заставил усомниться в искренности как своих позиций, так и творчества», - отмечают авторы исследования.

26 сентября Дронов заявил, что разводится со своей женой, медиаменеджером Еленой Мартыновой. Он признался, что причиной разрыва стал сложный график работы и высокий уровень занятости. При этом певец подчеркивал, что после развода он не будет одинок, так как с ним «вся Россия». 14 октября он опубликовал свидетельство о расторжении брака.