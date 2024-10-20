Умер актер, сыгравший в «Женитьбе Бальзаминова»

Умер российский артист театра и кино, танцовщик и педагог Анатолий Гридин. Ему было 94 года, сообщает сайт Мариинского театра.

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В сообщении говорится, что Анатолий Васильевич Гридин скончался сегодня ночью на 95-м году жизни. Коллектив Мариинского театра выражает самые искренние соболезнования родным и близким Анатолия Васильевича, его друзьям и ученикам.

«Блистательный характерный танцовщик и мастер пластической пантомимы, он запомнился зрителям как харизматичный артист, который сочетал академизм классического танца с невероятной актерской выразительностью», — сказано в некрологе.

Анатолий Гридин служил в Новосибирском театре оперы и балета в 1945-50 годах. Затем был зачислен в труппу Кировского (Мариинского) театра.

Артист был занят в постановках Олега Виноградова, Леонида Якобсона и Юрия Григоровича, став первым исполнителем партий Северьяна в «Каменном цветке» Прокофьева и Визиря в «Легенде о любви» Меликова.

В 1981 году Анатолий Гридин снялся в фильме-спектакле «Анюта», исполнив роль Его сиятельства. В 1989 году сыграл роль генерала в кинокартине «Женитьба Бальзаминова».