Граждане высказались о возможном введении штрафов за пропаганду чайлдфри

Большинство россиян выступило против возможного введения штрафов за пропаганду чайлдфри. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщается на сайте госкомпании.

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Как стало известно, поддерживают инициативу 44 процента респондентов, против высказались 48 процентов. Кроме того, 55 процентов опрошенных считают, что введение штрафов за пропаганду чайлдфри не окажет влияния на рождаемость в стране.

«Возможно, они видят в этом вопросе более глубокие социальные и экономические факторы, которые определяют решение о рождении детей», — говорится в публикации.

В том, что предлагаемые меры повысят рождаемость в России, уверены 24 процента граждан страны. Еще 10 процентов заявили, что инициатива отрицательно скажется на желании заводить детей.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за пропаганду идеологии чайлдфри. Авторы документа предлагают взимать с граждан за призывы к бездетности до 100 тысяч рублей, с должностных лиц — до 200 тысяч рублей, с юридических лиц — до 1 миллиона рублей. Помимо этого, юрлицам будет грозить административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

17 октября депутаты также одобрили в первом чтении законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ, кино и рекламе. Согласно инициативе, распространение идей сторонников отсутствия детей в семьях, станет основанием для включения сайта в реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Соцсети же, в свою очередь, обяжут мониторить контент для выявления случаев пропаганды.