Главный редактор RT Маргарита Симоньян в шоу «Право знать!» назвала политику украинского президента Владимира Зеленского «отчаянием лошары». Так она прокомментировала вопрос политолога Дмитрия Куликова, который спросил, не является ли наглостью, что Зеленский «раздает задания» союзникам, которые должны сделать «все вместо него», а сам себя он будет называть победителем, поскольку «план победы» его.

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Выражаясь дворовым языком, а мы все советские дети, выросли во дворах, это не наглость даже. Это отчаяние лошары. <...> Запад устами [бывшего премьер-министра Британии] Джонсона или кого-то еще ему сказал, мол, не переживай, да сейчас мы все тебе дадим, поддержим. Россия будет воевать не с Украиной, а с НАТО, просто твоими руками. <...> НАТО победит Россию, а олицетворением, публичным маскотом будешь ты, — подчеркнула журналистка.

Ранее заместитель главы Института стран СНГ Владимир Жарихин допустил, что представленным в Верховной раде «планом победы» украинский лидер хочет втянуть НАТО в вооруженный конфликт с Россией. Даже если Запад примет каждый пункт инициативы, добиться победы у Киева не получится, заключил он.

Также в Германии прошло обсуждение плана урегулирования конфликта, предложенного Владимиром Зеленским. На встрече присутствовали глава США Джо Байден, его коллега из Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Стороны договорились о выделении поддержки Киеву и подтвердили готовность следовать «плану победы», который «базируется на международном праве».