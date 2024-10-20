РПЦ в московском парке "Музеон" открыла фотовыставку "Церковь помогает"

Уличная фотовыставка "Церковь помогает", которая рассказывает о волонтерской Русской православной церкви (РПЦ) пострадавшим в зоне специальной военной операции, открылась в Москве в парке искусств "Музеон". Об этом сообщил Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ.

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На фотографиях все, кто пожелает, увидят работу добровольцев-ремонтников, помощь социальных волонтеров, добровольцев-врачей, сестер милосердия и волонтеров по уходу, работу волонтеров в центрах помощи беженцам в Курске и Мариуполе, а также в пунктах временного размещения (ПВР) разных регионов страны.

В РПЦ особо подчеркивают, что с первых дней вооруженного конфликта церковь организует помощь пострадавшим мирным людям. В зону конфликта постоянно едут сменяемые друг друга волонтеры. Именно их самоотверженный труд и милосердие запечатлены фотографами Синодального отдела по благотворительности - Марией Лурье, Марией Потокиной, Алексеем Никитиным, пресс-секретарем Курской епархии протоиереем Сергием Клинцовым.