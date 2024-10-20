Адвокат Ефремова оценил шансы выхода актера из колонии к Новому году

Актер Михаил Ефремов встретит Новый год в колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката артиста Юрия Падалко.

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Падалко заявил, что у Ефремова практически нулевые шансы выйти из колонии по УДО до конца года. Он объяснил, что представители артиста пока не подавали соответствующих прошений. На данный момент справки готовятся и собираются. Адвокат уточнил, что подобный процесс занимает много времени.

Как отмечает издание, администрация белгородской ИК-4 не горит желанием отпускать Ефремова из-за нарушений режима. У него было три замечания по внешнему виду и распорядку. Mash добавил, что сотрудники колонии не видят серьезного ухудшения здоровья у актера.

20 октября Telegram-канал SHOT заявил, что серьезное обострение болезни Ефремова может ускорить его выход из колонии по УДО. Сообщалось, что актера также могут отправить в государственную клинику из-за необходимости в КТ. Врачи оценивают состояние артиста как удовлетворенное.

17 октября 2022 года SHOT сообщал, что Михаил Ефремов с трудом дышит и почти не может разговаривать из-за обострения хронической обструктивной болезни легких. Эту информацию подтверждал адвокат Ефремова Юрий Падалко. Он не стал делиться подробностями состояния здоровья своего подзащитного, поскольку «это было бы не совсем этично».

Ранее правозащитница Меркачева заявила, что Ефремов может выйти по УДО уже сейчас.