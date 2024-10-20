Сотни граждан Молдавии пришли к посольству в РФ для голосования на выборах

Несколько сотен граждан Молдавии пришли к открытию избирательных участков к посольству в Москве, чтобы проголосовать на выборах президента страны и референдуме, передает корреспондент ТАСС.

Перед зданием посольства усилены меры безопасности - дежурят усиленные наряды полиции. На данный момент обстановка спокойная.

В Молдавии началось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС

В день голосования с 07:00 до 21:00 (местное время совпадает с московским) будут открыты более 2,2 тыс. избирательных участков, в том числе свыше 230 - при 40 представительствах Молдавии за рубежом. Из них в России, где зарегистрировано более 300 тыс. молдавских граждан, обладающих правом голоса, будут открыты всего два участка - оба на территории посольства республики в Москве.

Изначально ЦИК Молдавии планировал открыть в РФ 29 избирательных участков, затем было решено сократить их число до пяти. Однако в октябре МИД республики настоял на организации всего двух участков из-за "угроз в сфере безопасности". Это решение вызвало резкую критику со стороны молдавской оппозиции. Депутат парламента Молдавии Константин Старыш в своем выступлении в Парламентской ассамблее Совета Европы заявил, что власти таким образом пытаются сократить активность избирателей в России. В текущем году выборы совмещены с референдумом о евроинтеграции, по итогам которого могут быть внесены поправки в основной закон республики.

Против решения Кишинева выступили и представители молдавской диаспоры в РФ. 16 октября они передали петицию, адресованную председателю ЦИК Молдавии Анжелике Караман и послу республики в России Лилиану Дарию, с требованием открыть дополнительные участки для голосования и признать незаконными выборы 20 октября, поскольку на них ограничены избирательные права проживающих в России молдаван. Власти страны на петицию не ответили, отказавшись увеличивать количество избирательных участков.