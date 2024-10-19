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Михалков рассказал о пользе СВО для россиян

Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков рассказал о пользе специальной военной операции (СВО) на Украине для россиян. Его цитирует РИА Новости.

Михалков рассказал о пользе СВО для россиян
© globallookpress.com

По словам режиссера, спецоперация помогла россиянам понять, насколько опасно влияние западных стран. Если бы она не началась, люди «оказались бы в пропасти» из-за «разъедания в элите», полагает он.

Михалков также подчеркнул, что интересы своей страны должны быть для граждан превыше всего.

«Кто-нибудь позаботится о нас, кроме нас самих? Позаботятся — с тем чтобы нас не было», — отметил он.

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Ранее Михалков рассказал о существовании в России условного списка «нерукопожатных деятелей культуры». По словам кинематографиста, речь идет об артистах, которые работают в стране, но не поддерживают политику властей. Он назвал их более опасными людьми по сравнению с теми, кто уехал из РФ.

Общество
Никита Михалков
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