На Сахалинскую область надвигается мощный циклон

На территории Сахалина будет действовать циклон с ливнями и штормовым ветром, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Уточняется, что сильный дождь в вечер 23 октября ожидается на территории Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского, Поронайского, Углегорского и ряде других районов. Погодные условия могут привести к подтоплению низменных территорий.

В течение следующего дня также возможен подъем воды на 0,5-1,5 м.

Ранее сообщалось, что смерчи прошли в сочинском Адлере и на федеральной территории Сириус. В результате погодного явления разрушений инфраструктуры не зафиксировали, напоминает «Радиоточка НСН».