Избитый захватчиками храма в Черкассах священник находится в тяжелом состоянии

Священник канонической Украинской православной церкви (УПЦ), избитый во время захвата кафедрального собора в Черкассах раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ), госпитализирован, его состояние тяжелое. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

"Инок УПЦ Нектарий, которого забили псы ПЦУ-Зеленского в соборе Черкасс, находится в больнице в тяжелом состоянии", - написал он в Telegram-канале.

В ночь на 17 октября во время литургии в Архангело-Михайловский собор ворвались около 100 неизвестных в камуфляже и балаклавах. Верующим удалось отбить первую атаку и выгнать захватчиков, однако утром рейдеры предприняли новый штурм собора, забросав его двор дымовыми шашками. Полиция в ситуацию не вмешивалась, а мэр Черкасс Анатолий Бондаренко назвал происходящее добровольным переходом общины кафедрального собора в раскольническую ПЦУ.

Черкасская станция скорой помощи сообщила о 26 пострадавших в результате захвата. Митрополит канонической церкви Феодосий и не менее 10 прихожан были госпитализированы. По данным Союза православных журналистов, у митрополита диагностированы сотрясение мозга и ожоги.