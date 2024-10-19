Пиратская библиотека "Флибуста" продолжит работу. Об этом сообщил на сайте основатель библиотеки с никнеймом Stiver.

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В сентябре Stiver объявил, что закрывает проект из-за найденного у него рака мозга.

"Сервера оплачены, сайт поддерживается, работаем в стабильном режиме", — написал он в обновлении поста, в котором сообщал о вероятном прекращении работы ресурса.

В прошлом месяце создатель пиратской интернет-библиотеки сообщил, что находится в больнице. У него диагностировали глиобластому. Stiver отмечал, что серверы, на которых работает ресурс, оплачены лишь на несколько недель, после этого, вероятно, "Флибуста" прекратит работу.

"Флибуста" была запущена в 2009 году. Ее пользователи могут читать и скачивать книги в различных форматах. Портал также известен активным сообществом читателей. В 2016 году после долгих лет судов и отдельных блокировок ресурс был заблокирован Роскомнадзором, при этом доступ к сайту можно получить до сих пор.

Кто именно скрывается под ником Stiver, неизвестно, при этом сообщалось, что он живет в Германии.