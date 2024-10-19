Жена военного с младенцем спаслась из Суджи и получила страшное известие

Жена погибшего бойца ВС РФ Григория Козлова Юлия рассказала, что с младенцем на руках выбралась из Суджи и вывезла семью, когда ее супруг находился на передовой, сообщает RT. Последний раз Юлия разговаривала со своим мужем 2 августа.

Позже, как рассказала женщина, ВСУ начали обстреливать и наступать на Суджу. Утром 6 августа, узнав об угрозе, Юлия срочно собрала своих сыновей, мать и других родственников и эвакуировала их в Курск. По дороге они столкнулись с обстрелами со стороны украинских сил, что только усугубило панику.

Женщина пыталась донести до своего мужа информацию о происходящем, но тот не отвечал на связь. Позже ей официально сообщили о его гибели.

Стало известно об освобождении населенного пункта в Курской области

Тем временем российские военные освободили населенный пункт Плехово в Суджанском районе Курской области, сообщил ранее Telegram-канал SHOT. В настоящее время, по данным канала, там идут бои: небольшие группы неприятеля остались на окраине в нескольких километрах от Плехово. Минобороны России не комментировало эту информацию.

По данным российского военного ведомства, украинская сторона с момента вторжения в Курскую область потеряла 24 367 военнослужащих и 167 танков. Также ВСУ лишились 79 БМП, 101 БТР и 952 броневиков.