Жена Панкратова-Черного отреагировала на сообщения о его госпитализации

Юлия Монахова, супруга народного артиста России Александра Панкратова-Черного заявила, что слухи об экстренной госпитализации 75 летнего актера не соответствуют действительности. Об этом сообщают news.ru.

В социальных сетях и некоторых СМИ прошла информация о том, что Панкратову-Черному сделали срочную операцию на правой руке, поскольку два пальца потеряли чувствительность.

Монахова отметила, что ни о какой госпитализации речи нет. По ее словам, Панкратов-Черный практически ежедневно занят в театре.

«Бог с вами. Он работает, у него каждый день спектакли. В самом деле», — сказала Монахова.

Напомним, Александр Панкратов-Черный состоит в браке с киноведом Юлией Монаховой. У супругов есть 44-летний сын Владимир, который пошел по стопам родителей и связал свою жизнь с кино, став актером.