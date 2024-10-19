Александра Панкратова-Черного экстренно прооперировали в Москве

Народного артиста РФ Александра Панкратова-Черного экстренно прооперировали. 75-летнему актеру потребовалась хирургическое вмешательство на руке из-за того, что у него не разгибались пальцы.

Как пишет Telegram-канал Mash, Панкратова-Черного госпитализировали несколько дней назад, он жаловался, что не может разогнуть два пальца на правой руке.

Врачам удалось восстановить чувствительность пальцев. После наложения швов актера отпустили на амбулаторное лечение.

За что Панкратова-Черного сняли с рейса

По данным канала, в ближайшие пару месяцев Панкратову-Черному придется походить с разгибательной шиной.

В июле сообщалось о госпитализации актера Александра Панкратова-Черного. Ему стало плохо в библиотеке на юге столицы из-за духоты. Александр Васильевич упал в обморок, поэтому его пришлось доставить в больницу.