Отца бойца СВО лишили выплат за смерть сына

Мать погибшего на специальной военной операции обратилась в суд с иском к своему бывшему мужу с просьбой лишить его компенсационных выплат за гибель сына, так как тот не принимал участия в воспитании. Об этом рассказали в пресс-службе платформы бесплатной юридической помощи LegalCharity.

«27-летний сын Анны отправился на СВО. В тот момент, когда стало известно о его гибели, на связь вышел бывший муж женщины, который после развода не принимал фактического участия в воспитании общих детей», — заявили в пресс-службе, их слова передает «Лента.ру».

Уточняется, что мужчину привлекли компенсационные выплаты за погибшего, он смог получить от государства полтора миллиона рублей.

Однако, как рассказали специалисты LegalCharity, женщина решила оспорить выплату. Отмечается, что «родительские обязанности не сводятся к материальной поддержке, и неисполнение других обязанностей должно учитываться». Они подчеркнули, что родители несут равную ответственность за воспитание и развитие своих детей, независимо от статуса их отношений.

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В результате судебного разбирательства иск матери был удовлетворен полностью. Суд не только лишил мужчину всех причитающихся выплат и компенсаций, но и обязал вернуть уже полученные полтора миллиона рублей бывшей жене.