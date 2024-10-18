Названа причина вспышки пневмонии в России

Одной из причин вспышек пневмонии в России стали бактерии микоплазмы, заявил KP.RU Владимир Бекетов, доцент Сеченовского Университета, кандидат медицинских наук, пульмонолог. По его словам, пневмоний и бронхитов, вызванных бактериями микоплазмы, в этом сезоне больше. Обычно это 2 — 15 %, а сейчас доходит до 50%.

Микоплазменная пневмония может дать осложнение и на сердце, и на почки, и на кишечник за счет иммунных механизмов и за счет интоксикации. И это не характерно для бактериальных поражений легких, поэтому ее можно спутать с вирусными инфекциями, либо с другими заболеваниями, — отметил Бекетов.

При этом заболевании, добавил врач, наблюдаются сложности диагностики, поскольку оно вызывает нетипичное поражение легких. Традиционных хрипов, пояснил он, может и не быть, потому что задействованы невоздухоносные части легких.

Ранее стало известно, что в минимум в 16 российских регионах, включая Камчатку, Алтайский край, Томскую, Вологодскую и Ленинградскую области, а также Коми, зафиксировали подъем заболеваемости пневмонией с середины октября. Специалисты Роспотребнадзора указывают на групповые очаги среди детей. Для купирования рисков распространения инфекции специалисты осуществляют непрерывный мониторинг заболеваемости. В школах и садиках усилили проведение утренних фильтров. У детей проверяют температуру, наличие насморка и других симптомов.

До этого руководство 29 школ Екатеринбурга приняло решение закрыть учреждения на карантин из-за вспышки пневмонии и ОРЗ. Учеников отправили на дистанционный формат обучения. Еще в 139 образовательных организациях следят за состоянием здоровья детей.