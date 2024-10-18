Ярославль возобновил прямое авиасообщение с Москвой

Прямое авиасообщение между Ярославлем и Москвой, приостановленное в 2022 году, возобновилось. Первый рейс авиакомпании "РусЛайн" прибыл из столицы в ярославский аэропорт, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

"Возобновили авиасообщение с Москвой. Первый рейс из столицы сегодня прибыл в ярославский аэропорт", - написал он.

Как уточнил Евраев, полеты выполняются по пятницам и воскресеньям самолетами Bombardier CRJ100/200, перелет длится час.

"Также из Ярославля на сегодня летают самолеты в Санкт-Петербург, Сочи, Самару, Казань. Работаем над открытием рейсов в Екатеринбург, Челябинск, Тюмень", - добавил глава региона.

Ранее рейсы по маршруту Ярославль - Москва осуществляла авиакомпания "Аэрофлот". Полеты были приостановлены с 1 июня 2022 года.