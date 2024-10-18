В РПЦ рассказали о последствиях реализации запрета УПЦ

Вступление закона о запрете Украинской православной церкви (УПЦ) в силу способно привести к кровавым последствиям, как это уже было в России после принудительного закрытия храмов после революции. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

20 августа Верховная рада приняла в окончательном чтении инициированный главой государства закон, позволяющий запретить УПЦ. 24 августа документ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

"Нормы закона №3894-IX сопоставимы с декретом Совета народных комиссаров от 05.02.1918 г. "Об отделении церкви от государства и школы от церкви", который лишал религиозные объединения прав юридического лица и объявлял "народным достоянием" принадлежащее им имущество. Принятие декрета, грубо нарушающего права верующих, привело к кровавой бойне, вызванной принудительным закрытием храмов, передачей их обновленцам, изъятием церковного имущества. Именно к таким последствиям может привести и закон", - говорится в сообщении.

В РПЦ отметили, что такой законодательный акт грубо противоречит нормам и принципам международного права. Кроме того, Верховная рада Украины без легитимной судебной процедуры решила вопрос о запрете деятельности крупнейшей христианской конфессии, объявив ее "идеологическим продолжением режима государства-агрессора, соучастницей военных преступлений и преступлений против человечности".

"Эта беспрецедентная норма, унижающая достоинство миллионов верующих, не имеет аналогов ни в международном праве, ни в зарубежном законодательстве", - подчеркивается в сообщении.

Гонения на УПЦ начались на Украине после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко. В декабре 2018 года при поддержке Константинопольского патриарха из двух раскольнических организаций была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ). С тех пор при поощрении властей раскольники из ПЦУ силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников.