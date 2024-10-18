Предполагаемый отец рожденного в Анталье ребенка готов платить алименты

Предполагаемый отец ребёнка, рождённого россиянкой в туалете аэропорта в Анталье, готов платить алименты или принять младенца в семью. Об этом рассказал RT родственник 20-летнего Артёма.

Отмечается, что перед этим он хочет сделать тест ДНК.

По словам собеседника, Артём не знает, точно ли это его ребёнок, но допускает, что такое возможно: он встречался с Екатериной ещё со школы.

Молодой человек из многодетной семьи — он пятый ребёнок.

Ранее в генконсульстве России в Анталье рассказали RT, что ребёнку, которого родила и оставила в туалете аэропорта Антальи россиянка, проводится небольшое лечение, но здоровью младенца ничего не угрожает.