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Патриарх попросил внести правки о монашестве в закон о запрете пропаганды чайлдфри

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил авторам законопроектов о запрете пропаганды отказа от деторождения обращения о внесении в них поправок, выводящих из-под их действия информацию о монашестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя правового управления Московской патриархии игуменью Ксению (Чернега).

Патриарх Кирилл попросил внести поправки в законопроект о запрете чайдфри
© РИА Новости

По ее словам, данные законопроекты заслуживают поддержки, так как они позволят очистить информационное пространство от пропаганды абортов и деструктивного репродуктивного поведения.

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Вместе с тем они нуждаются в доработке, добавила игуменья Ксения. Если закон будет принят в нынешней редакции, то под запретом окажется распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, которые исключают деторождение.

Ранее замглавы отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил Daily Storm, что законопроект не коснется монахов, так как они не отрицают традиционные ценности.

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