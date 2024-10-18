Патриарх Кирилл попросил внести поправки в законопроект о запрете чайдфри

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил авторам законопроектов о запрете пропаганды отказа от деторождения обращения о внесении в них поправок, выводящих из-под их действия информацию о монашестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя правового управления Московской патриархии игуменью Ксению (Чернега).

По ее словам, данные законопроекты заслуживают поддержки, так как они позволят очистить информационное пространство от пропаганды абортов и деструктивного репродуктивного поведения.

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Вместе с тем они нуждаются в доработке, добавила игуменья Ксения. Если закон будет принят в нынешней редакции, то под запретом окажется распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, которые исключают деторождение.

Ранее замглавы отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил Daily Storm, что законопроект не коснется монахов, так как они не отрицают традиционные ценности.