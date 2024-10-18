Основной период ЕГЭ в 2025 году пройдет с 23 мая по 4 июля

Основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году планируется провести с 23 мая по 4 июля, 3 и 4 июля будут днями пересдач, следует из проекта расписания Минпросвещения РФ и Рособрнадзора. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, 23 мая пройдут экзамены по истории, литературе, химии. 27 мая пройдут экзамены по базовой и профильной математике, 30 мая - по русскому языку, 2 июня - по обществознанию и физике, 5 июня - биологии, географии и письменной части по иностранным языкам. Экзамены по информатике и устная часть иностранных языков пройдут 10 и 11 июня. Резервными днями сдачи экзаменов определены 16-20 июня и 23 июня.

3 и 4 июля станут днями пересдач. 3 июля планируется провести пересдачи по письменной части по иностранным языкам, информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии. 4 июля - по биологии, географии, устной части иностранных языков, литературе, истории, базовой и профильной математике.